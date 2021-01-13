Демаркус Казинс: неуважение со стороны Джеймса Хардена началось далеко не вчера

Центровой «Хьюстон Рокетс» Демаркус Казинс заявил, что не будет сожалеть из-за обмена защитника Джеймса Хардена. Казинс считает, что слова Хардена о недостатке таланта в команде повторяющимся примером проявления неуважения к одноклубникам.
«Мой интерес заключается в том, чтобы играть вместе с Джоном Уоллом, если быть максимально честным и открытым. Что касается слов Хардена, то он начал проявлять неуважение задолго до этого. Вчерашняя пресс-конференция не стала большой неожиданностью, ситуация возникла не из воздуха. То, что произошло, абсолютно несправедливо по отношению к остальным парням в нашей раздевалке», – приводит слова Казинса журналист Сэм Эмик на своей странице в «Твиттере».
Ожидается, что в ближайшее время Хардена обменяют в «Филадельфию» или «Бруклин».
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