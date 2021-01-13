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«Зенит» проиграл «Баварии» в Евролиге

«Зенит» проиграл «Баварии» в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

В Мюнхене в матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Бавария» принимала «Зенит».

Первая четверть встречи прошла под диктовку санкт-петербургского клуба, что отразилось и в цифрах на табло — 19:13. Во второй десятиминутке сильнее вновь оказались игроки «Зенита» — к большому перерыву они повели в счёте с разницей в восемь очков. В третьей четверти сильнее оказались хозяева паркета, сравняв счёт к заключительной десятиминутке. В решающем игровом отрезке сильнее оказались игроки «Баварии»: 26:24 — по итогам десятиминутки, 82:80 — по итогам матча в пользу «Баварии».

Самым результативным в составе победителей стал Уэйд Болдуин, набравший 17 очков. В составе «Зенита» 22 очка набрал Артурас Гудайтис.

Евролига. Регулярный чемпионат. 17-й тур
13 января 2021, среда. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
82 : 80
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Бавария: Болдуин - 17, Лучич - 15, Рейнольдс - 15, Сили - 14, Ципсер - 9, Гист - 5, Радошевич - 4, Уэйлер-Бэбб - 3, Грант, Джонсон, Джордж, Флаккадори
Зенит: Гудайтис - 22, Пангос - 17, Понитка - 14, Зубков - 11, Бэрон - 8, Холлинс - 4, Риверс - 3, Пушков - 1, Захаров, Томас, Трушкин, Фридзон
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