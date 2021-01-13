«Зенит» проиграл «Баварии» в Евролиге

В Мюнхене в матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Бавария» принимала «Зенит».



Первая четверть встречи прошла под диктовку санкт-петербургского клуба, что отразилось и в цифрах на табло — 19:13. Во второй десятиминутке сильнее вновь оказались игроки «Зенита» — к большому перерыву они повели в счёте с разницей в восемь очков. В третьей четверти сильнее оказались хозяева паркета, сравняв счёт к заключительной десятиминутке. В решающем игровом отрезке сильнее оказались игроки «Баварии»: 26:24 — по итогам десятиминутки, 82:80 — по итогам матча в пользу «Баварии».



Самым результативным в составе победителей стал Уэйд Болдуин, набравший 17 очков. В составе «Зенита» 22 очка набрал Артурас Гудайтис.