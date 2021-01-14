Хавьер Паскуаль высказался о проигрыше «Зенита» в матче с «Баварией»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением после матча 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией» (80:82).
«Во-первых, поздравляю «Баварию» с победой. Это была тяжелая игра, в которой обе команды имели шансы на победу. На протяжении первых 20 минут мы контролировали игру, неплохо смотрелись в защите, лучше двигались в нападении. Чуть позде Кей Си Риверс получил повреждение. Он — очень важный для нас игрок и нам не хватало его для ротации. Однако всё же мы были в игре и боролись до последней секунды. К сожалению, такие игры может решить один бросок, один быстрый отрыв или одна потеря. Я должен поздравить своих игроков за то, что они сделали, и пожелать удачи «Баварии»», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».
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