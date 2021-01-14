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«Клипперс» обыграли «Нью-Орлеан», Леонард и Джордж набрали 55 очков

«Клипперс» обыграли «Нью-Орлеан», Леонард и Джордж набрали 55 очков
Баскетбол / НБА 0
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В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Сакраменто Кингз» уступил «Портленд Трэйл Блейзерс» — 126:132.

Самый значительный вклад в победу «Портленда» внесли разыгрывающий Дэмьен Лиллард и защитник Си Джей Макколлум, набравшие на двоих 68 (40+28) очков. Лучшую результативность в составе «Сакраменто» продемонстрировал разыгрывающий Де'Аарон Фокс – 29 очков, 6 подборов и 6 передач.

«Портленд» одержал 4-ю победу кряду, а «Сакраменто» потерпел 3-е поражение в последних 4 встречах.

НБА - регулярный чемпионат
14 января 2021, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
111 : 106
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 28, Джордж - 27, Ибака - 12, Беверли - 10, Батюм - 9, Зубац - 9, Моррис - 8, Кеннард - 6, Л. Уильямс - 2, Джексон, Кабенгеле, Коффи, Мэнн, Отуру, Паттерсон, Скрабб
Нью-Орлеан Пеликанс: Александер-Уолкер - 37, Ингрэм - 22, Адамс - 12, Редик - 12, Льюис - 10, Харт - 6, Хэйс - 4, Мелли - 3, Бледсо, Болл, Габриэль, Магней, Маршалл, Торнвелл, Уильямсон, Эрнангомес

В параллельной встрече 37 очков Никил Александер-Уолкера не позволили «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграть «Лос-Анджелес Клипперс» — 106:111. Форварды «Клипперс» Кавай Леонард и Пол Джордж набрали на двоих 55 (28+27) очков. Для «Пеликанс» это поражение стало 4-м подряд.

НБА - регулярный чемпионат
14 января 2021, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
126 : 132
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сакраменто Кингз: Фокс - 29, Хилд - 26, Халибёртон - 17, Холмс - 17, Багли III - 11, Барнс - 11, Уайтсайд - 7, Джозеф - 3, Робинсон - 3, Мету - 2, Бьелица, Вудард, Гай, Джеймс, Джеффрис, Паркер, Рэмси
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 40, Макколлум - 28, Нуркич - 18, Трент-мл. - 16, Ковингтон - 12, Джонс - 8, Энтони - 6, Кантер - 4, Блевинс, Джайлс, Коллинс, Литтл, Саймонс, Худ, Эллеби
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