«Клипперс» обыграли «Нью-Орлеан», Леонард и Джордж набрали 55 очков

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Сакраменто Кингз» уступил «Портленд Трэйл Блейзерс» — 126:132.
Самый значительный вклад в победу «Портленда» внесли разыгрывающий Дэмьен Лиллард и защитник Си Джей Макколлум, набравшие на двоих 68 (40+28) очков. Лучшую результативность в составе «Сакраменто» продемонстрировал разыгрывающий Де'Аарон Фокс – 29 очков, 6 подборов и 6 передач.
«Портленд» одержал 4-ю победу кряду, а «Сакраменто» потерпел 3-е поражение в последних 4 встречах.
В параллельной встрече 37 очков Никил Александер-Уолкера не позволили «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграть «Лос-Анджелес Клипперс» — 106:111. Форварды «Клипперс» Кавай Леонард и Пол Джордж набрали на двоих 55 (28+27) очков. Для «Пеликанс» это поражение стало 4-м подряд.
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