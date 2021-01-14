Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг прервали дружеские отношения

Звёзды «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг в последнее время существенно отдалились друг от друга, сообщает Томас Ди из SNY на своей странице в "Твиттере". По словам журналиста, между игроками больше нет близких дружеских отношений, что могло повлиять на принимаемые в клубе решения.



Сообщается, что Ирвинг утратил доверительные отношения не только с Дюрантом, также он холодно относится к главному тренеру Стиву Нэшу. Разыгрывающий был разозлён новостью о назначении специалиста в межсезонье, так как желал иметь больше информации о ходе переговоров. При этом Нэш не был фаворитом Ирвинга при выборе из числа доступных тренеров.



Напомним, Кайри покинул расположение команды по личным причинам. На этой неделе в социальных сетях опубликовали видео, на котором он без маски находится на вечеринке в честь дня рождения одного из родственников. Ирвинг будет оштрафован на $ 460 тыc. за каждый матч, который пропустит из-за нарушения протокола по коронавирусу НБА.