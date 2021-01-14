Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Стефен Карри отреагировал на обмен Джеймса Хардена в «Бруклин»

Стефен Карри отреагировал на обмен Джеймса Хардена в «Бруклин»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
Аудио-версия:

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал новость об обмене Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс» в «Бруклин Нетс» и его объединение с Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом.

«Безумие. Знаю, что в этой лиге вас ничто не должно удивлять и за последние четыре, пять, шесть лет было много подобных блокбастерных сделок. Но всё же невероятно думать о том, что это всё-таки случилось, о том, как изменился расклад сил в лиге. Дюрант играл с нами в той легендарной команде, а теперь он вместе с Кайри и Джеймсом. Будет очень интересно посмотреть на них», – приводит слова Карри NBC Sports.

Напомним, Харден выставил «Рокетс» обменный запрос в ноябре. Клуб долгое время искал варианты обмена защитника, активизировавшись только после заявления Джеймса о безнадёжности франшизы из Техаса.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021