Стефен Карри отреагировал на обмен Джеймса Хардена в «Бруклин»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал новость об обмене Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс» в «Бруклин Нетс» и его объединение с Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом.



«Безумие. Знаю, что в этой лиге вас ничто не должно удивлять и за последние четыре, пять, шесть лет было много подобных блокбастерных сделок. Но всё же невероятно думать о том, что это всё-таки случилось, о том, как изменился расклад сил в лиге. Дюрант играл с нами в той легендарной команде, а теперь он вместе с Кайри и Джеймсом. Будет очень интересно посмотреть на них», – приводит слова Карри NBC Sports.



Напомним, Харден выставил «Рокетс» обменный запрос в ноябре. Клуб долгое время искал варианты обмена защитника, активизировавшись только после заявления Джеймса о безнадёжности франшизы из Техаса.