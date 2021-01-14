Кайри Ирвинг может просидеть весь сезон после обмена Джеймса Хардена
Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг всерьёз рассматривает возможность не играть до конца сезона-2020/2021 после того, как клуб выменял из «Хьюстон Рокетс» защитника Джеймса Хардена.
Дружеские отношения между форвардом Ирвингом и его одноклубников Кевином Дюрантом разладились ещё до обмена Хардена. Кайри недавно самовольно покинул расположение «Нетс», ему грозит штраф $ 460 тыс. за каждый пропущенный матч. Ирвингу также не понравилось назначение Стива Нэша на пост главного тренера «Бруклина» в межсезонье, отношения с тренером не являются доверительными.
Источники из окружения Ирвинга утверждают, что после обмена Хардена разыгрывающий всерьёз склоняется к тому, чтобы не возвращаться в расположение клуба и пропустить остаток сезона.
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