Харден, Ирвинг и Дюрант получат за сезон больше, чем все игроки 5 клубов вместе взятые

После обмена из «Хьюстон Рокетс» защитника Джеймса Хардена «Бруклин Нетс» будет иметь в составе трёх игроков на максимальных контрактах. Их суммарная зарплата составит $ 114,8 млн. Как пишет журналист Бобби Маркс на своей странице в «Твиттере», именно столько получат за сезон Харден, Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг.
Эта сумма превышает полную платёжную ведомость в сезоне-2020/2021 сразу пяти команд НБА:
«Нью-Йорк Никс» — $ 92,1 млн,
«Оклахома-Сити Тандер» — $ 95,6 млн,
«Шарлотт Хорнетс» — $ 105,1 млн,
«Сакраменто Кингз» — 107,8 млн,
«Атланта Хоукс» — $ 114,7 млн.
Напомним, Харден выставил «Рокетс» обменный запрос в ноябре. Клуб долгое время искал варианты обмена защитника, активизировавшись только после заявления Джеймса о безнадёжности франшизы из Техаса.
- 14 января 2021
-
10:39
-
10:23
-
10:13
-
10:08
-
10:07
-
10:02
-
09:55
-
09:40
-
09:30
-
08:35
-
06:29
-
05:21
-
00:29
-
00:09
-
00:08
- 13 января 2021
-
23:33
-
23:25
-
22:44
-
22:10
-
21:47
-
20:59
-
20:42
-
20:41
-
20:33
-
19:54
-
18:53
-
17:44
-
17:09
-
16:25
-
14:43
-
14:34
-
13:50
-
13:19
-
12:30
-
12:30