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Харден, Ирвинг и Дюрант получат за сезон больше, чем все игроки 5 клубов вместе взятые

Харден, Ирвинг и Дюрант получат за сезон больше, чем все игроки 5 клубов вместе взятые
Баскетбол / НБА 0
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После обмена из «Хьюстон Рокетс» защитника Джеймса Хардена «Бруклин Нетс» будет иметь в составе трёх игроков на максимальных контрактах. Их суммарная зарплата составит $ 114,8 млн. Как пишет журналист Бобби Маркс на своей странице в «Твиттере», именно столько получат за сезон Харден, Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг.

Эта сумма превышает полную платёжную ведомость в сезоне-2020/2021 сразу пяти команд НБА:
«Нью-Йорк Никс» — $ 92,1 млн,
«Оклахома-Сити Тандер» — $ 95,6 млн,
«Шарлотт Хорнетс» — $ 105,1 млн,
«Сакраменто Кингз» — 107,8 млн,
«Атланта Хоукс» — $ 114,7 млн.

Напомним, Харден выставил «Рокетс» обменный запрос в ноябре. Клуб долгое время искал варианты обмена защитника, активизировавшись только после заявления Джеймса о безнадёжности франшизы из Техаса.

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