Харден, Ирвинг и Дюрант получат за сезон больше, чем все игроки 5 клубов вместе взятые

После обмена из «Хьюстон Рокетс» защитника Джеймса Хардена «Бруклин Нетс» будет иметь в составе трёх игроков на максимальных контрактах. Их суммарная зарплата составит $ 114,8 млн. Как пишет журналист Бобби Маркс на своей странице в «Твиттере», именно столько получат за сезон Харден, Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг.



Эта сумма превышает полную платёжную ведомость в сезоне-2020/2021 сразу пяти команд НБА:

«Нью-Йорк Никс» — $ 92,1 млн,

«Оклахома-Сити Тандер» — $ 95,6 млн,

«Шарлотт Хорнетс» — $ 105,1 млн,

«Сакраменто Кингз» — 107,8 млн,

«Атланта Хоукс» — $ 114,7 млн.



Напомним, Харден выставил «Рокетс» обменный запрос в ноябре. Клуб долгое время искал варианты обмена защитника, активизировавшись только после заявления Джеймса о безнадёжности франшизы из Техаса.