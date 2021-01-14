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Джеймс Харден проявил первую активность после обмена в «Бруклин»

Джеймс Харден проявил первую активность после обмена в «Бруклин»
Баскетбол / НБА 0
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Звёздный защитник Джеймс Харден после обмена из «Хьюстон Рокетс» в «Бруклин Нетс» проявил первую активность в социальных сетях.

Харден известен как большой любитель стрип-клубов. Это стало предметом для многих шуток. И сразу после перехода в «Нетс» Джеймс лайкнул пост с мемом, который высмеивает реакцию хьюстонских стриптизёрш на известие о том, что баскетболист покидает город.

Фото доступно на странице Clutch Points в «Твиттере».

Напомним, Харден выставил «Рокетс» обменный запрос в ноябре после перемен, случившихся в команде, — многолетнего генменеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Клуб долгое время искал варианты обмена защитника, активизировавшись только после заявления Джеймса о безнадёжности франшизы из Техаса.

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