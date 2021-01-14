Врачи усугубили прогноз по Расселлу Уэстбруку

Согласно прогнозам врачей, разыгрывающий защитник «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук пропустит ещё как минимум 3-4 недели из-за осложнений с травмой четырёхглавой мышцы левого бедра. Об этом сообщает Clutch Points.

Изначально ожидалось, что восстановление плеймейкера займёт одну неделю. Пока баскетболист пропустил два матча команды.

Расселл перешёл в «Вашингтон» в межсезонье-2020 в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» на Джона Уолла. Уэстбрук провёл семь матчей в составе новой команды, в которых он набирал в среднем 19,3 очка, совершал 9,7 подбора и отдавал 11,3 результативной передачи.

«Вашингтон» занимает 13-е место в Восточной конференции НБА. В 11 матчах «Уизардс» одержали лишь три победы.