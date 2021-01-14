«Игроки не являются чей-то собственностью». Кайри Ирвинг хочет отменить драфт НБА

Обозреватель ESPN Джеки Макмаллан сообщила, что звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг поддерживает идею отмены традиционного драфта в НБА.
«Кайри сказал, что в НБА не должно быть драфта. Игроки должны переходить туда, куда хотят. Мы не являемся чей-то собственностью», – приводятся слова Макмаллан на странице NBA в Reddit.
Также журналистка выразила уверенность, что отсутствие Ирвинга в расположении «Бруклина» связано со штурмом Капитолия, который состоялся 6 января. По её словам, она сделала данный вывод на основе разговоров с баскетболистом о политике, которые они вели в последние годы.
Напомним, Кайри покинул расположение команды по личным причинам. На этой неделе в социальных сетях опубликовали видео, на котором он без маски находится на вечеринке в честь дня рождения одного из родственников. Ирвинг будет оштрафован на $ 460 тыc. за каждый матч, который пропустит из-за нарушения протокола по коронавирусу НБА.
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