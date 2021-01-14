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Стала известна реакция Бена Симмонса на то, что его не обменяли на Джеймса Хардена

Стала известна реакция Бена Симмонса на то, что его не обменяли на Джеймса Хардена
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Инсайдер Марк Спирс рассказал, как разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс отреагировал на обмен звёздного защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена в «Бруклин Нетс».

«Филадельфия» также считалась претендентом на Хардена, и в сделку могли включить Симмонса.

«Как я слышал, Бен очень рад, что его не обменяли в «Хьюстон» на Джеймса Хардена. Он верит, что «Сиксерс» могут взять титул. Док Риверс тоже большой поклонник Симмонса и верит, что всё лучшее у него впереди», – написал Спирс на своей странице в «Твиттере».

В обмене Хардена также приняли участие «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерз». Полностью сделка выгядит следующим образом.

«Рокетс» получают: Виктор Оладипо, Данте Экзам, Родион Куруц, три пика первого раунда «Бруклина» (2022, 2024, 2026 годы, все незащищённые), пик 1-го раунда от «Милуоки Бакс» (2022, незащищённый), 4 права обмена пиками первого раунда с «Бруклин Нетс» (2021, 2023, 2025, 2027 годы, все незащищённые).
«Нетс» получают: Джеймс Харден.
«Пэйсерз» получают: Карис Леверт, пик второго раунда.
«Кавальерс» получают: Джарретт Аллен, Торин Принс.

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