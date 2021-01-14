Стала известна реакция Бена Симмонса на то, что его не обменяли на Джеймса Хардена

Инсайдер Марк Спирс рассказал, как разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс отреагировал на обмен звёздного защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена в «Бруклин Нетс».
«Филадельфия» также считалась претендентом на Хардена, и в сделку могли включить Симмонса.
«Как я слышал, Бен очень рад, что его не обменяли в «Хьюстон» на Джеймса Хардена. Он верит, что «Сиксерс» могут взять титул. Док Риверс тоже большой поклонник Симмонса и верит, что всё лучшее у него впереди», – написал Спирс на своей странице в «Твиттере».
В обмене Хардена также приняли участие «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерз». Полностью сделка выгядит следующим образом.
«Рокетс» получают: Виктор Оладипо, Данте Экзам, Родион Куруц, три пика первого раунда «Бруклина» (2022, 2024, 2026 годы, все незащищённые), пик 1-го раунда от «Милуоки Бакс» (2022, незащищённый), 4 права обмена пиками первого раунда с «Бруклин Нетс» (2021, 2023, 2025, 2027 годы, все незащищённые).
«Нетс» получают: Джеймс Харден.
«Пэйсерз» получают: Карис Леверт, пик второго раунда.
«Кавальерс» получают: Джарретт Аллен, Торин Принс.
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