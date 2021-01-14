Леброн Джеймс отреагировал на обмен Джеймса Хардена в «Бруклин»

Звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса попросили рассказать, что он думает о громком обмене защитника Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс» в «Бруклин Нетс».

«На самом деле у меня это не вызвало больших эмоций. Обмены происходят каждый год. Что касается меня, то моё основное внимание сосредоточено на том, как мы должны работать и становиться лучше. Сегодня произошли обмены, но я не мог позволить себе предаваться размышлениям о них, зная, что нам предстоит играть», — приводит слова Леброна Essentially Sports.

В обмене Хардена также приняли участие «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерз». Полностью сделка выгядит следующим образом.



«Рокетс» получают: Виктор Оладипо, Данте Экзам, Родион Куруц, три пика первого раунда «Бруклина» (2022, 2024, 2026 годы, все незащищённые), пик 1-го раунда от «Милуоки Бакс» (2022, незащищённый), 4 права обмена пиками первого раунда с «Бруклин Нетс» (2021, 2023, 2025, 2027 годы, все незащищённые).

«Нетс» получают: Джеймс Харден.

«Пэйсерз» получают: Карис Леверт, пик второго раунда.

«Кавальерс» получают: Джарретт Аллен, Торин Принс.