«Зенит» объявил о переходе нового игрока

«Зенит» на официальном сайте объявил о подписании контракта с 29-летним американским центровым Тариком Блэком.



«Моя семья и я очень рады тому, каких успехов «Зенит» уже достиг в этом сезоне. Чувствую, что стиль игры тренера Паскуаля мне подходит, готов приехать в Санкт-Петербург и внести свой вклад в успехи команды, насколько это возможно. Также с нетерпением жду возможности ознакомиться с Санкт-Петербургом. Всё внимание направлено сейчас на достижение целей команды и стремление к большим победам!» — цитирует Блэка клубная пресс-служба.

Профессиональную карьеру Блэк начал в клубе НБА «Хьюстон Рокетс» в 2014 году, отлично проявив себя в Летней лиге. В декабре 2014 году пополнил ряды «Лос-Анджелес Лейкерс». В составе «озёрников» провёл более 140 матчей. В июле 2017-го вернулся в «Хьюстон», с которым в этом сезоне вышел в плей-офф. Всего в НБА провёл четыре сезона и 220 матчей, набирая в среднем 4,9 очка и 4,7 подбора. После НБА Блэк выступал за «Маккаби» из Тель-Авива и провёл за клуб в Евролиге 37 матчей, набирая 10,4 очка и делая 5,2 подбора в среднем за игру.