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«Лейкерс» выиграют чемпионат». Мэджик Джонсон — о переходе Джеймса Хардена в «Бруклин»

«Лейкерс» выиграют чемпионат». Мэджик Джонсон — о переходе Джеймса Хардена в «Бруклин»
Баскетбол / НБА 0
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Член Зала славы Мэджик Джонсон выразил мнение, что обмен Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс» в «Бруклин Нетс» не сможет помешать «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграть второй титул подряд.

«Джеймса Хардена обменяли в «Бруклин Нетс», где он присоединится к Кей Ди и Кайри. За этим будет крайне интересно наблюдать… но я всё ещё ставлю на то, что «Лейкерс» выиграют чемпионат», — написал Мэджик на своей странице в «Твиттере».

В обмене Хардена также приняли участие «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерз». Полностью сделка выглядит следующим образом.

«Рокетс» получают: Виктор Оладипо, Данте Экзам, Родион Куруц, три пика первого раунда «Бруклина» (2022, 2024, 2026 годы, все незащищённые), пик 1-го раунда от «Милуоки Бакс» (2022, незащищённый), 4 права обмена пиками первого раунда с «Бруклин Нетс» (2021, 2023, 2025, 2027 годы, все незащищённые).
«Нетс» получают: Джеймс Харден.
«Пэйсерз» получают: Карис Леверт, пик второго раунда.
«Кавальерс» получают: Джарретт Аллен, Торин Принс.

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