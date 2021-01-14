«Лейкерс» выиграют чемпионат». Мэджик Джонсон — о переходе Джеймса Хардена в «Бруклин»

Член Зала славы Мэджик Джонсон выразил мнение, что обмен Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс» в «Бруклин Нетс» не сможет помешать «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграть второй титул подряд.



«Джеймса Хардена обменяли в «Бруклин Нетс», где он присоединится к Кей Ди и Кайри. За этим будет крайне интересно наблюдать… но я всё ещё ставлю на то, что «Лейкерс» выиграют чемпионат», — написал Мэджик на своей странице в «Твиттере».



В обмене Хардена также приняли участие «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерз». Полностью сделка выглядит следующим образом.



«Рокетс» получают: Виктор Оладипо, Данте Экзам, Родион Куруц, три пика первого раунда «Бруклина» (2022, 2024, 2026 годы, все незащищённые), пик 1-го раунда от «Милуоки Бакс» (2022, незащищённый), 4 права обмена пиками первого раунда с «Бруклин Нетс» (2021, 2023, 2025, 2027 годы, все незащищённые).

«Нетс» получают: Джеймс Харден.

«Пэйсерз» получают: Карис Леверт, пик второго раунда.

«Кавальерс» получают: Джарретт Аллен, Торин Принс.