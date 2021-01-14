В «Зените» отреагировали на подписание нового игрока

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Церковный прокомментировал подписание клубом контракта с американским центровым Тариком Блэком.

«Блэк входил в сферу наших интересов ещё перед этим сезоном, однако нам тогда не удалось договориться. Думаю, что он быстро адаптируется к тому баскетболу, в который сейчас играет «Зенит». С возвращением Алекса Пойтресса по уровню мастерства и атлетизма наша передняя линия сможет оказать серьёзную конкуренцию ведущим клубам Европы», — приводит слова Церковного официальный сайт «Зенита».



Спортивный директор сине-бело-голубых Манос Пападопулос также поделился мнением о подписании американского центрового.



«Мы не знаем точного времени возвращения Алекса Пойтресса, поэтому руководством клуба и тренерским штабом было принято решение о подписании ещё одного игрока. Тарик Блэк – один из лучших свободных агентов в настоящее время, он должен помочь нашей команде в самый ответственный момент сезона при таком жёстком расписании», — отметил функционер.