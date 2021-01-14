В «Зените» отреагировали на подписание нового игрока

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Церковный прокомментировал подписание клубом контракта с американским центровым Тариком Блэком.
«Блэк входил в сферу наших интересов ещё перед этим сезоном, однако нам тогда не удалось договориться. Думаю, что он быстро адаптируется к тому баскетболу, в который сейчас играет «Зенит». С возвращением Алекса Пойтресса по уровню мастерства и атлетизма наша передняя линия сможет оказать серьёзную конкуренцию ведущим клубам Европы», — приводит слова Церковного официальный сайт «Зенита».
Спортивный директор сине-бело-голубых Манос Пападопулос также поделился мнением о подписании американского центрового.
«Мы не знаем точного времени возвращения Алекса Пойтресса, поэтому руководством клуба и тренерским штабом было принято решение о подписании ещё одного игрока. Тарик Блэк – один из лучших свободных агентов в настоящее время, он должен помочь нашей команде в самый ответственный момент сезона при таком жёстком расписании», — отметил функционер.
- 14 января 2021
-
15:24
-
15:13
-
14:32
-
14:31
-
13:40
-
13:17
-
13:06
-
12:46
-
12:32
-
12:27
-
11:45
-
10:39
-
10:23
-
10:13
-
10:08
-
10:07
-
10:02
-
09:55
-
09:40
-
09:30
-
08:35
-
06:29
-
05:21
-
00:29
-
00:09
-
00:08
- 13 января 2021
-
23:33
-
23:25
-
22:44
-
22:10
-
21:47
-
20:59
-
20:42
-
20:41
-
20:33