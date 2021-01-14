«Мы поговорим об этом в другой раз». Кевин Дюрант — о переходе Джеймса Хардена в «Бруклин»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант после матча регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс» (116:109) не захотел обсуждать тему обмена в команду Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс».
«Мы поговорим об этом в другой раз», – приводит ответ Дюранта инсайдер НБА Малика Эндрюс на своей странице в "Твиттере".
Также Кевина попросили поделиться впечатлениями от совместного выступления с Харденом в «Оклахома-Сити Тандер» с 2009 по 2012 год.
«Я получал удовольствие», — заявил форвард «Бруклина».
Напомним, в обмене Хардена также приняли участие «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерз». Полностью сделка выглядит следующим образом.
«Рокетс» получают: Виктор Оладипо, Данте Экзам, Родион Куруц, три пика первого раунда «Бруклина» (2022, 2024, 2026 годы, все незащищённые), пик 1-го раунда от «Милуоки Бакс» (2022, незащищённый), 4 права обмена пиками первого раунда с «Бруклин Нетс» (2021, 2023, 2025, 2027 годы, все незащищённые).
«Нетс» получают: Джеймс Харден.
«Пэйсерз» получают: Карис Леверт, пик второго раунда.
«Кавальерс» получают: Джарретт Аллен, Торин Принс.
- 14 января 2021
-
15:24
-
15:13
-
14:32
-
14:31
-
13:40
-
13:17
-
13:06
-
12:46
-
12:32
-
12:27
-
11:45
-
10:39
-
10:23
-
10:13
-
10:08
-
10:07
-
10:02
-
09:55
-
09:40
-
09:30
-
08:35
-
06:29
-
05:21
-
00:29
-
00:09
-
00:08
- 13 января 2021
-
23:33
-
23:25
-
22:44
-
22:10
-
21:47
-
20:59
-
20:42
-
20:41
-
20:33