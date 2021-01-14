«Мы поговорим об этом в другой раз». Кевин Дюрант — о переходе Джеймса Хардена в «Бруклин»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант после матча регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс» (116:109) не захотел обсуждать тему обмена в команду Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс».



«Мы поговорим об этом в другой раз», – приводит ответ Дюранта инсайдер НБА Малика Эндрюс на своей странице в "Твиттере".



Также Кевина попросили поделиться впечатлениями от совместного выступления с Харденом в «Оклахома-Сити Тандер» с 2009 по 2012 год.



«Я получал удовольствие», — заявил форвард «Бруклина».



Напомним, в обмене Хардена также приняли участие «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерз». Полностью сделка выглядит следующим образом.



«Рокетс» получают: Виктор Оладипо, Данте Экзам, Родион Куруц, три пика первого раунда «Бруклина» (2022, 2024, 2026 годы, все незащищённые), пик 1-го раунда от «Милуоки Бакс» (2022, незащищённый), 4 права обмена пиками первого раунда с «Бруклин Нетс» (2021, 2023, 2025, 2027 годы, все незащищённые).

«Нетс» получают: Джеймс Харден.

«Пэйсерз» получают: Карис Леверт, пик второго раунда.

«Кавальерс» получают: Джарретт Аллен, Торин Принс.