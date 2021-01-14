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Один из лучших молодых игроков НБА вступился за Кайри Ирвинга

Один из лучших молодых игроков НБА вступился за Кайри Ирвинга
Баскетбол / НБА 0
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Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей вступился за звезду «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, которого раскритиковали за непрофессионализм, так как он по личным причинам покинул расположение команды и до сих пор не объяснил своего поступка.

Маррей на своей странице в «Твиттере» поделился публикацией со скриншотами новостей, в заголовках которых упоминается благотворительность Кайри, а также его действия в поддержку темнокожего населения.

«Они просто выбирают то, о чём хотят поговорить», — написал 23-летний защитник «Наггетс» в своём посте.

Напомним, на этой неделе в социальных сетях опубликовали видео, на котором Кайри без маски находится на вечеринке в честь дня рождения одного из родственников. Ирвинг будет оштрафован на $ 460 тыc. за каждый матч, который пропустит из-за нарушения протокола по коронавирусу НБА.

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