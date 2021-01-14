Один из лучших молодых игроков НБА вступился за Кайри Ирвинга

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей вступился за звезду «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, которого раскритиковали за непрофессионализм, так как он по личным причинам покинул расположение команды и до сих пор не объяснил своего поступка.



Маррей на своей странице в «Твиттере» поделился публикацией со скриншотами новостей, в заголовках которых упоминается благотворительность Кайри, а также его действия в поддержку темнокожего населения.



«Они просто выбирают то, о чём хотят поговорить», — написал 23-летний защитник «Наггетс» в своём посте.

Напомним, на этой неделе в социальных сетях опубликовали видео, на котором Кайри без маски находится на вечеринке в честь дня рождения одного из родственников. Ирвинг будет оштрафован на $ 460 тыc. за каждый матч, который пропустит из-за нарушения протокола по коронавирусу НБА.