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«Автодор» разгромил «Калев» в Единой лиге ВТБ

«Автодор» разгромил «Калев» в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Автодор» принимал «Калев».

Первая четверть прошла под диктовку гостей из Таллина — «Калев» по итогам первой четверти захватил лидерство в матче — 21:18. Однако уже во втором игровом отрезке саратовчане совершили рывок и вышли вперёд — на большой перерыв команды ушли при счёте 44:40 в пользу «Автодора». В третьей четверти «Автодор» не сбавлял оборотов и оторвался от таллинцев ещё на пять очков. В заключительном игровом отрезке «Автодор» оказался на голову сильнее оппонентов, которые набрали всего шесть очков за 10 минут. Итоговый счёт встречи — 87:61 в пользу «Автодора».

Самым результативным в составе победителей стал Никита Михайловский, набравший 23 очка. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов на счету Дрю Гордона. У «Калева» 13 очков набрал Чавон Льюис, дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов на счету Мориса Кемпа.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
14 января 2021, четверг. 18:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
87 : 61
Калев
Таллин, Эстония
Автодор: Михайловский - 24, Мэйсон - 14, Старкс - 12, Клавелл - 11, Гордон - 10, Шакич - 8, Минченко - 6, Квитковских - 2, Кумадже, Петенев, Пранаускис, Салтыков
Калев: Льюис - 13, Кемп - 10, Нургер - 9, Джуканович - 8, Дорбек - 7, Курбас - 6, Сокк - 6, Сунелик - 2
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