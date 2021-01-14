«Автодор» разгромил «Калев» в Единой лиге ВТБ

В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Автодор» принимал «Калев».
Первая четверть прошла под диктовку гостей из Таллина — «Калев» по итогам первой четверти захватил лидерство в матче — 21:18. Однако уже во втором игровом отрезке саратовчане совершили рывок и вышли вперёд — на большой перерыв команды ушли при счёте 44:40 в пользу «Автодора». В третьей четверти «Автодор» не сбавлял оборотов и оторвался от таллинцев ещё на пять очков. В заключительном игровом отрезке «Автодор» оказался на голову сильнее оппонентов, которые набрали всего шесть очков за 10 минут. Итоговый счёт встречи — 87:61 в пользу «Автодора».
Самым результативным в составе победителей стал Никита Михайловский, набравший 23 очка. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов на счету Дрю Гордона. У «Калева» 13 очков набрал Чавон Льюис, дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов на счету Мориса Кемпа.
- 14 января 2021
-
20:11
-
19:46
-
18:46
-
16:58
-
16:31
-
15:24
-
15:13
-
14:32
-
14:31
-
13:40
-
13:17
-
13:06
-
12:46
-
12:32
-
12:27
-
11:45
-
10:39
-
10:23
-
10:13
-
10:08
-
10:07
-
10:02
-
09:55
-
09:40
-
09:30
-
08:35
-
06:29
-
05:21
-
00:29
-
00:09
-
00:08
- 13 января 2021
-
23:33
-
23:25
-
22:44
-
22:10