«Автодор» разгромил «Калев» в Единой лиге ВТБ

В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Автодор» принимал «Калев».



Первая четверть прошла под диктовку гостей из Таллина — «Калев» по итогам первой четверти захватил лидерство в матче — 21:18. Однако уже во втором игровом отрезке саратовчане совершили рывок и вышли вперёд — на большой перерыв команды ушли при счёте 44:40 в пользу «Автодора». В третьей четверти «Автодор» не сбавлял оборотов и оторвался от таллинцев ещё на пять очков. В заключительном игровом отрезке «Автодор» оказался на голову сильнее оппонентов, которые набрали всего шесть очков за 10 минут. Итоговый счёт встречи — 87:61 в пользу «Автодора».



Самым результативным в составе победителей стал Никита Михайловский, набравший 23 очка. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов на счету Дрю Гордона. У «Калева» 13 очков набрал Чавон Льюис, дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов на счету Мориса Кемпа.