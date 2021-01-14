Экс-звезда НБА объяснил, почему Леброн величайший по сравнению с Джорданом и Брайантом

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас объяснил, почему он считает величайшим баскетболистом в истории Леброна Джеймса, а не Майкла Джордана или Коби Брайанта.



«Причина, по которой я считаю Леброна Джеймса величайшим, в том, что во время стрессовых ситуаций он по-прежнему принимает верные решения, а не то, что хочет публика или фанаты. Это отличает его от Майкла Джордана и Коби Брайанта. Если бы в «Кавальерс» выступали Джордан или Коби, то они бы не выиграли чемпионат и даже не вышли в плей-офф, потому что Джордан просто набирал бы по 60 очков и слал всё остальное к чёрту.



Думаю, Джордан избаловал болельщиков. Он привнёс в игру изящество, свирепость. Мы считаем, что лучший игрок должен быть звездой. И когда вас сравнивают с Джорданом и Коби, вы должны быть ими. Но это не обязательно правильно. Леброн верит в своих товарищей по команде в решающий момент, и именно это делает его величайшим», — приводит слова Аренаса Essentially Sports.