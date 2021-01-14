«Хьюстон» просил у «Бостона» непомерно высокую цену за Джеймса Хардена. Названы активы

«Бостон Селтикс» вёл переговоры с «Хьюстон Рокетс» об обмене защитник Джеймса Хардена ещё с межсезонья НБА, когда баскетболист только попросил свой клуб об обмене, сообщает BostonSportsJournal.com.



По информации источника, «Рокетс» запросили у «Бостона» пакет активов, включающий лёгкого форварда Джейлена Брауна, защитника Маркуса Смарта и первого раунда драфта. Руководство «Селтикс» решило, что такой обмен не соответствует интересам клуба, и Переговоры прервались. В последнее время «Бостон» и «Хьюстон» не обсуждали сделку по переходу Хардена.



Ранее стало известно о переходе MVP НБА 2018 года из «Хьюстона» в «Бруклин Нетс». В сделке также приняли участие «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерз».