Стал известен пакет, который «Хьюстон» требовал у «Майами» за Джеймса Хардена

«Хьюстон Рокетс» хотели получить Тайлера Хирроу, Данкана Робинсона, Прешеса Ачиуву, Кендрика Нанна, два пика первого раунда драфта НБА и четыре права обмена пиками в обмен на защитника Джеймса Хардена, сообщает Hoop Central.



Кроме того, клубы должны были добавить в сделку других игроков, чтобы соответствовать $ 41 млн зарплаты Хардена. Вероятно, речь шла о баскетболистах «Хит» Андре Игуодале и Келли Олинике, однако «Майами» не интересовал подобный обмен.



В итоге Харден оказался в составе «Бруклин Нетс». Полностью сделка выглядит следующим образом.



«Рокетс» получают Виктора Оладипо, Данте Экзама, Родиона Куруца, три пика первого раунда «Бруклина» (2022, 2024, 2026 годы, все незащищённые), пик первого раунда от «Милуоки Бакс» (2022, незащищённый), четыре права обмена пиками первого раунда с «Бруклин Нетс» (2021, 2023, 2025, 2027 годы, все незащищённые).

«Нетс» получают Джеймса Хардена. «Индиана Пэйсерз» получает Кариса Леверта и пик второго раунда.

«Кливленд Кавальерс» получает Джарретта Аллена и Торина Принса.