«Химки» проиграли «Анадолу Эфес» с разницей в 39 очков
В Стамбуле завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Анадолу Эфес» принимал «Химки».
Хозяева сходу завладели инициативой и уже после первой четверти повели с преимуществом в 7 очков — 26:19. К большому перерыву перевес стамбульцев стал двузначным — 52:36. В третьем игровом отрезке «Химки» уже де-факто лишились шансов на победу — 46:75. В заключительном игровом отрезке «Анадолу Эфес» не сбавлял обороты и оформил победу с разгромным счётом — 99:60.
Самым результативным в составе победителей стал Сертадж Шанлы, набравший 19 очков. Коллекцию из 15 очков, 5 подборов и 5 передач собрал лидер команды Шейн Ларкин. У «Химок» 14 очков в активе Джордана Микки, 13 баллов на счету Алексея Шведа.
Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
14 января 2021, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
99 : 60
Химки
Химки, Россия
Анадолу Эфес: Шанлы - 19, Ларкин - 15, Данстон - 12, Тунджер - 12, Бьёбуа - 9, Морман - 9, Мичич - 8, Андерсон - 6, Балбай - 4, Синглтон - 3, Сайбир - 2, Гази
Химки: Микки - 14, Швед - 13, Букер - 10, Макколум - 6, Моня - 6, Воронов - 5, Карасёв - 4, Зайцев - 2, Дайр. Бертанс, Одиноков, Шарапов
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