«Химки» проиграли «Анадолу Эфес» с разницей в 39 очков

В Стамбуле завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Анадолу Эфес» принимал «Химки».

Хозяева сходу завладели инициативой и уже после первой четверти повели с преимуществом в 7 очков — 26:19. К большому перерыву перевес стамбульцев стал двузначным — 52:36. В третьем игровом отрезке «Химки» уже де-факто лишились шансов на победу — 46:75. В заключительном игровом отрезке «Анадолу Эфес» не сбавлял обороты и оформил победу с разгромным счётом — 99:60.

Самым результативным в составе победителей стал Сертадж Шанлы, набравший 19 очков. Коллекцию из 15 очков, 5 подборов и 5 передач собрал лидер команды Шейн Ларкин. У «Химок» 14 очков в активе Джордана Микки, 13 баллов на счету Алексея Шведа.