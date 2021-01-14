Римас Куртинайтис назвал главную причину поражения «Химок» в матче с «Анадолу Эфес»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал поражение своей команды в матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес» (60:99), объяснив неудачу слабой игрой на подборе.

«Поздравляю «Анадолу Эфес» с хорошо проделанной работой, они показали прекрасную игру. Мы были недостаточно быстрыми, наша энергия была вдвое меньше той, что продемонстрировали игроки «Эфеса». За такой короткий промежуток времени нам не удалось решить некоторые проблемы, особенно с подбором, и сегодня мы вновь крупно проиграли щит, позволив сопернику взять на 15 подборов больше. В этом и заключается главная причина поражения», — приводит слова литовского специалиста официальный сайт подмосковного клуба.