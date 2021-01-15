Источник: контракт Кайри Ирвинга может быть аннулирован

Аналитик НБА Стивен Эй Смит заявил, что «Бруклин Нетс» могут аннулировать контракт разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга.

Ирвинг не играет за «Нетс» с 6 января. Он покинул расположение клуба по неизвестным личными причинам.



«Ирвинг оказался в сложной ситуации – на кону стоит его карьера. Поделюсь информацией, которую мне передали вчера. Если Кайри продолжит в том же духе, то «Нетс» будут иметь право аннулировать его контракт. Лично я не считаю, что реально может произойти нечто подобное. Кевин Дюрант не допустит этого. Он слишком любит Кайри, слишком уважает его. Кевин хочет, чтобы Кайри оставался в команде.



В любом случае Ирвинг ставит «Бруклин» в неудобное положение, он подставляет команду и всю организацию. Кайри здоров, просто он не играет и в целом непредсказуемо ведёт себя. У Ирвинга всё в порядке с головой. Он занимается социальной активностью и известен своей деятельностью по борьбе за социальную справедливость. Но Кайри не сосредоточен на главном – работа должна быть на первом месте. Ирвингу необходимо проявить дисциплину и целеустремленность, которые характерны звёздным игрокам НБА», – цитирует Эй Смита Firt Take.