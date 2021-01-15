Ламар Одом проведёт боксёрский поединок

Бывший баскетболист, двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламар Одом подписал контракт с промоутерской компанией Celebrity Boxing Entertainment и 12 июня 2021 года проведёт поединок по правилам бокса в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США), сообщает BoxingScene.

Пока не до конца понятно, будет ли бой 41-летнего Одома профессиональным с дальнейшим включением в статистику, или будет носить статус выставочного. Соперника для Ламара также ещё не подобрали, но подчёркивается, что это будет также знаменитость.

«Я в предвкушении. Как вы думаете, с кем я должен подраться?», — спросил Одом, обращаясь к болельщикам.

Отметим, что в прошлом у Ламара были серьёзные проблемы со здоровьем, связанные с передозировкой наркотиками.