Ламар Одом проведёт боксёрский поединок
Бывший баскетболист, двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламар Одом подписал контракт с промоутерской компанией Celebrity Boxing Entertainment и 12 июня 2021 года проведёт поединок по правилам бокса в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США), сообщает BoxingScene.
Пока не до конца понятно, будет ли бой 41-летнего Одома профессиональным с дальнейшим включением в статистику, или будет носить статус выставочного. Соперника для Ламара также ещё не подобрали, но подчёркивается, что это будет также знаменитость.
«Я в предвкушении. Как вы думаете, с кем я должен подраться?», — спросил Одом, обращаясь к болельщикам.
Отметим, что в прошлом у Ламара были серьёзные проблемы со здоровьем, связанные с передозировкой наркотиками.
Рекомендуем вам
- 15 января 2021
-
00:59
-
00:44
- 14 января 2021
-
23:13
-
23:06
-
23:01
-
22:10
-
21:56
-
21:50
-
20:57
-
20:40
-
20:11
-
19:46
-
18:46
-
16:58
-
16:31
-
15:24
-
15:13
-
14:32
-
14:31
-
13:40
-
13:17
-
13:06
-
12:46
-
12:32
-
12:27
-
11:45
-
10:39
-
10:23
-
10:13
-
10:08
-
10:07
-
10:02
-
09:55
-
09:40
-
09:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам