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Шакил О'Нил жёстко прошёлся по Джеймсу Хардену

Шакил О'Нил жёстко прошёлся по Джеймсу Хардену
Баскетбол / НБА 0
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Легендарный центровой, бывшая звезда НБА Шакил О'Нил резко отозвался о защитнике Джеймсе Хардене, который добился обмена из «Хьюстон Рокетс» в «Бруклин Нетс».

«Говоришь, что это твой город, но это не так. Ты просил Дуайта Ховарда, мы дали его тебе. Не сработало. Ты просил Криса Пола. Мы дали его тебе. Просил снайперов в команду. Мы дали тебе их. Просил старого товарища с юношеской лиги Уэстбрука. Получил. Это не сработало. Харден ничего не сделал. Он не проявил себя тогда, когда должен был», – приводит слова О’Нила Clutch Points.

Напомним, в обмене Хардена также приняли участие «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерз». Полностью сделка выглядит следующим образом.

«Рокетс» получают: Виктор Оладипо, Данте Экзам, Родион Куруц, три пика первого раунда «Бруклина» (2022, 2024, 2026 годы, все незащищённые), пик 1-го раунда от «Милуоки Бакс» (2022, незащищённый), 4 права обмена пиками первого раунда с «Бруклин Нетс» (2021, 2023, 2025, 2027 годы, все незащищённые).
«Нетс» получают: Джеймс Харден.
«Пэйсерз» получают: Карис Леверт, пик второго раунда.
«Кавальерс» получают: Джарретт Аллен, Торин Принс.

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