Юсуф Нуркич получил перелом руки

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуф Нуркич получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс». Как сообщает Clutch Points, у игрока диагностирован перелом правой кисти.

Эпизод произошёл в третьей четверти, когда Нуркич защищался под кольцом.



«Портленд» на домашней площадке крупно уступил «Индиане» со счётом 87:111. Самым результативным в составе «Пэйсерс» стал разыгрывающий Малкольм Брогдон, на его счету 25 очков. Ещё 23 в свой актив записал форвард Домантас Сабонис. В составе «Блэйзерс» лучшую статистику показали Си Джей Макколлум и Дэмьен Лиллард, набравшие по 22 очка.



В нынешнем сезоне Нуркич набирал 9,8 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал 2,8 передачи в среднем за игру.