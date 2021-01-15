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Юсуф Нуркич получил перелом руки

Юсуф Нуркич получил перелом руки
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуф Нуркич получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс». Как сообщает Clutch Points, у игрока диагностирован перелом правой кисти.

Эпизод произошёл в третьей четверти, когда Нуркич защищался под кольцом.

«Портленд» на домашней площадке крупно уступил «Индиане» со счётом 87:111. Самым результативным в составе «Пэйсерс» стал разыгрывающий Малкольм Брогдон, на его счету 25 очков. Ещё 23 в свой актив записал форвард Домантас Сабонис. В составе «Блэйзерс» лучшую статистику показали Си Джей Макколлум и Дэмьен Лиллард, набравшие по 22 очка.

В нынешнем сезоне Нуркич набирал 9,8 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал 2,8 передачи в среднем за игру.

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