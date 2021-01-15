Ламело Болл установил рекорд 50-летия в НБА

Новичок «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл не смог помочь своей команде обыграть «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА, но всё же отметился уникальным достижением.



«Болл сделал как минимум пять подборов и отдал пять передач в каждой из своих последних семи игр, выходя со скамейки запасных. Это самая длинная подобная серия в НБА с тех пор, как в сезоне-1970/1971 впервые официально появились стартовые составы», — написал на своей странице в «Твиттере» журналист Джастин Кубатко.



«Рэпторс» обыграли «Хорнетс» со счётом 111:108. Ламело в этой встрече записал в свой актив 14 очков, 6 подборов и 11 передач. У «Торонто» лучшую результативность показал форвард Крис Буше. На его счету 25 очков, 10 подборов и 2 передачи.