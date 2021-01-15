Ламело Болл установил рекорд 50-летия в НБА
Новичок «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл не смог помочь своей команде обыграть «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА, но всё же отметился уникальным достижением.
«Болл сделал как минимум пять подборов и отдал пять передач в каждой из своих последних семи игр, выходя со скамейки запасных. Это самая длинная подобная серия в НБА с тех пор, как в сезоне-1970/1971 впервые официально появились стартовые составы», — написал на своей странице в «Твиттере» журналист Джастин Кубатко.
«Рэпторс» обыграли «Хорнетс» со счётом 111:108. Ламело в этой встрече записал в свой актив 14 очков, 6 подборов и 11 передач. У «Торонто» лучшую результативность показал форвард Крис Буше. На его счету 25 очков, 10 подборов и 2 передачи.
Рекомендуем вам
- 15 января 2021
-
10:43
-
10:43
-
10:32
-
10:16
-
10:06
-
09:46
-
09:22
-
08:40
-
06:07
-
00:59
-
00:44
- 14 января 2021
-
23:13
-
23:06
-
23:01
-
22:10
-
21:56
-
21:50
-
20:57
-
20:40
-
20:11
-
19:46
-
18:46
-
16:58
-
16:31
-
15:24
-
15:13
-
14:32
-
14:31
-
13:40
-
13:17
-
13:06
-
12:46
-
12:32
-
12:27
-
11:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам