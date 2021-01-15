Эксперт: ваш любимый Леброн Джеймс в серьёзной беде. Пусть прощается и уходит

Аналитик НБА Скип Бэйлесс заявил, что переход защитника Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс» в «Бруклин Нетс» делает невозможным завоевание новых титулов форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.
«Я верю, что невероятные „Бруклин Нетс“ станут чемпионами в этом или следующем году, после того как выиграли борьбу за Джеймса Хардена у „Филадельфии“. Может быть, они выиграют титул и в этом, и в следующем сезоне. Окно открыто два года. Я здесь, чтобы сказать вам прямо сейчас: ваш любимый Леброн Джеймс находится в серьёзной беде. Я не думаю, что Леброн когда-либо выиграет ещё один титул, если только не проведёт громкую сделку в этом году. Прощайся и уходи, Леброн. Теперь НБА принадлежит „Бруклин Нетс“, — приводит слова Бэйлесса Essentially Sports.
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