«Он не русский? Я думал, что он русский!» Шакил О'Нил сказал «спасибо» Николе Йокичу

Легенда НБА, а ныне аналитик TNT Шакил О’Нил во время послематчевого интервью поблагодарил сербского центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича на русском языке.



О’Нил с акцентом сказал «спасибо». Йокич заявил, что это не его родной язык, поскольку по национальности он является сербом.



«Виноват, виноват. Он не русский? Я думал, что он русский», – ответил легендарный центровой.

Соответствующее видео доступно на странице NBA on TNT в «Твиттере». Права на видео принадлежат «Turner Broadcasting System», «Cable News Network».

В последнем матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (114:110) на счету Йокича трипл-дабл из 23 очков, 14 подборов и 10 передач. Это пятый трипл-дал Йокича в сезоне, что является лучшим результатом в лиге.