Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Он не русский? Я думал, что он русский!» Шакил О'Нил сказал «спасибо» Николе Йокичу

«Он не русский? Я думал, что он русский!» Шакил О'Нил сказал «спасибо» Николе Йокичу
Баскетбол / НБА 0

Легенда НБА, а ныне аналитик TNT Шакил О’Нил во время послематчевого интервью поблагодарил сербского центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича на русском языке.

О’Нил с акцентом сказал «спасибо». Йокич заявил, что это не его родной язык, поскольку по национальности он является сербом.

«Виноват, виноват. Он не русский? Я думал, что он русский», – ответил легендарный центровой.

Соответствующее видео доступно на странице NBA on TNT в «Твиттере». Права на видео принадлежат «Turner Broadcasting System», «Cable News Network».

В последнем матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (114:110) на счету Йокича трипл-дабл из 23 очков, 14 подборов и 10 передач. Это пятый трипл-дал Йокича в сезоне, что является лучшим результатом в лиге.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021