Димитрис Итудис: «Барселона» будет стараться против ЦСКА, и у неё хватает габаритов

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал предстоящий матч регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной».



«Мы постарались использовать день, чтобы посмотреть видео, пробежаться по нашей стратегии в защите и нападении. Игра будет завязана на старании. Надо отдаться полностью, всем и каждому. Как я говорил, против «Жальгириса» мы использовали 11 игроков, и каждый что-то дал команде, вне зависимости от времени на паркете. И следующая игра будет такой же: «Барселона» будет стараться, и у неё хватает габаритов. У нас много травмированных, но и у них нет важных игроков», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Поделился ожиданиями от предстоящего матча и защитник «армейцев» Майк Джеймс.

«У «Барселоны» хороший тренер, хорошая, талантливая команда. Постараемся удачно завершить двойную неделю, и нам предстоит важный матч, особенно в плане сохранения лидерства в турнирной таблице. Нам необходимо показать стабильность. Но мы готовы к игре», — отметил баскетболист красно-синих.