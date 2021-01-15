Димитрис Итудис: «Барселона» будет стараться против ЦСКА, и у неё хватает габаритов

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал предстоящий матч регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной».
«Мы постарались использовать день, чтобы посмотреть видео, пробежаться по нашей стратегии в защите и нападении. Игра будет завязана на старании. Надо отдаться полностью, всем и каждому. Как я говорил, против «Жальгириса» мы использовали 11 игроков, и каждый что-то дал команде, вне зависимости от времени на паркете. И следующая игра будет такой же: «Барселона» будет стараться, и у неё хватает габаритов. У нас много травмированных, но и у них нет важных игроков», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
Поделился ожиданиями от предстоящего матча и защитник «армейцев» Майк Джеймс.
«У «Барселоны» хороший тренер, хорошая, талантливая команда. Постараемся удачно завершить двойную неделю, и нам предстоит важный матч, особенно в плане сохранения лидерства в турнирной таблице. Нам необходимо показать стабильность. Но мы готовы к игре», — отметил баскетболист красно-синих.
- 15 января 2021
-
12:47
-
12:35
-
12:05
-
11:54
-
10:43
-
10:43
-
10:32
-
10:16
-
10:06
-
09:46
-
09:22
-
08:40
-
06:07
-
00:59
-
00:44
- 14 января 2021
-
23:13
-
23:06
-
23:01
-
22:10
-
21:56
-
21:50
-
20:57
-
20:40
-
20:11
-
19:46
-
18:46
-
16:58
-
16:31
-
15:24
-
15:13
-
14:32
-
14:31
-
13:40
-
13:17
-
13:06