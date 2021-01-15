Чарльз Баркли назвал серьёзную проблему «Бруклина» после обмена Джеймса Хардена

Член Зала славы, 11-кратный участник Матчей звёзд и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли выразил мнение, что у «Бруклин Нетс» будет проблема с трио Кевин Дюрант – Кайри Ирвинг – Джеймс Харден.
«Единственный из этих трёх парней, кто доказал мне, что он не эгоистичен, это Кей Ди. Кевин перешёл в «Голден Стэйт» и принёс себя в жертву. Джеймс Харден и Кайри Ирвинг показывают, что их просто волнует личная статистика. Не думаю, что они собираются жертвовать собой. У них будет меньше бросков. Встанут ли оба и скажут: «Вы знаете, я просто хочу играть жёстко, пахать в обороне и не беспокоиться о индивидуальной статистике»? Для меня ответ чертовски понятен – нет!
А ещё я думаю, что Кайри им уже надоел. Они пошли на обмен по Хардену, потому что не могли рассчитывать на Ирвинга», — приводит слова Баркли Essentially Sports.
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