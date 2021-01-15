Евгений Пашутин: мы проанализировали наши последние матчи, провели работу над ошибками

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин и форвард Сергей Долинин поделились ожиданиями перед матчем Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«Готовимся к матчу с «Нижним Новгородом» с полной ответственностью. Должны сыграть агрессивно и прибавить в защите. Нужно контролировать подбор, добавить энергии, общаться на площадке, в нападении необходимо организовать быстрое движение мяча, играть в командный баскетбол. У соперника хорошая команда, нужно действовать максимально сконцентрированно все 40 минут. Практически весь периметр бьющий, много снайперов. Также здорово играют «большие», действующие агрессивно как в защите, так и в нападении. Мы проанализировали наши последние матчи, провели работу над ошибками и подкорректировали проблемные моменты. Сделаем всё, чтобы порадовать наших болельщиков хорошей игрой и победой!» — приводит слова Пашутина официальный сайт «Локомотива-Кубань».



«В команде все друг друга поддерживают, нужно извлечь для себя позитивные вещи из проигранных игр и сделать работу над ошибками, чем мы и занимались в последние дни. Нам необходимо вернуть прежний уровень защиты, после чего мы сможем более стабильно играть в нападении. «Нижний Новгород» – серьёзный соперник, который с каждый командой бьётся кость в кость и не отдаёт легких побед. Нужно навязывать борьбу и не дать снайперам почувствовать бросок», — добавил Долинин.