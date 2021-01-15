Игрок «Барселоны» Кори Хиггинс высказался о противостоянии с ЦСКА, где выиграл два титула

Атакующий защитник «Барселоны» поделился ожиданиями перед матчем 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги со своим бывшим клубом ЦСКА, в составе которого становился чемпионом турнира в 2016 и 2019 годах.

«Возвращение на арену ЦСКА всегда особенные чувства. У меня много прекрасных воспоминаний о времени выступления в этой команде. Но сейчас самое главное — сосредоточиться на предстоящей игре, это очень важный матч для нас. Нам не хватает нескольких выбывших из строя игроков, поэтому всем придётся отдать немного больше сил на площадке. Мы знаем, что ЦСКА очень хорошо играет на подборе, нам нужно быть очень внимательными и быть более физическими жёсткими, чем соперники», — приводит слова Хиггинса Mundo Deportivo.