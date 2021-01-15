Названа причина, почему Джеймса Хардена не обменяли в «Филадельфию»

Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, менеджмент «Хьюстон Рокетс» отказался обменивать Джеймса Хардена в «Филадельфию Сиксерс» и предпочёл отдать звёздного защитника в «Бруклин Нетс» из-за личной позиции владельца техасского клуба Тилмана Фертитты.



«Мне сообщили, что владелец «Рокетс» Тилман Фертитта был просто непреклонен относительно невозможности сделки с «Филадельфией». Очевидно, это связано с Дэрилом Мори, который теперь является генеральным менеджером «Сиксерс», — приводит слова Хэйнса Fadeaway World.



Напомним, Дэрил Мори был многолетним генеральным менеджером «Рокетс». В межсезонье он покинул команду, а его место занял неопытный Рафаэль Стоун. Также на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони.