Названа причина, почему Джеймса Хардена не обменяли в «Филадельфию»
Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, менеджмент «Хьюстон Рокетс» отказался обменивать Джеймса Хардена в «Филадельфию Сиксерс» и предпочёл отдать звёздного защитника в «Бруклин Нетс» из-за личной позиции владельца техасского клуба Тилмана Фертитты.
«Мне сообщили, что владелец «Рокетс» Тилман Фертитта был просто непреклонен относительно невозможности сделки с «Филадельфией». Очевидно, это связано с Дэрилом Мори, который теперь является генеральным менеджером «Сиксерс», — приводит слова Хэйнса Fadeaway World.
Напомним, Дэрил Мори был многолетним генеральным менеджером «Рокетс». В межсезонье он покинул команду, а его место занял неопытный Рафаэль Стоун. Также на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони.
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