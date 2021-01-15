Куртинайтис уволен с поста главного тренера «Химок», назван исполняющий обязанности

Руководство «Химок» приняло решение уволить с поста главного тренера команды Римаса Куртинайтиса, сообщает официальный сайт клуба. Исполняющим обязанности тренера станет Андрей Мальцев.
«Все те, кто любит и поддерживает «Химки» на протяжении многих лет – болельщики, спонсоры, партнёры, – не ожидали, что мы окажемся в столь непростой ситуации и наша команда будет показывать такой результат. Мы высоко оцениваем вклад Римаса Куртинайтиса в развитие клуба, с ним связаны лучшие страницы нашей истории, но в сложившихся обстоятельствах другого варианта у нас не было.
Мы приняли решение отправить Римаса в отставку и назначить исполняющим обязанности главного тренера Андрея Мальцева. Это сильный российский специалист, за плечами которого и опыт работы главным тренером и много титулов с молодёжными командами, и работа под началом самых успешных европейских тренеров. Взвесив все за и против, мы решили дать Андрею Николаевичу возможность проявить себя в качестве нашего главного тренера", — сказал генеральный директор клуба Павел Астахов.
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