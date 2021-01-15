Эксперт: в НБА есть 12-15 суперзвёзд. Только вокруг двух можно смело выстраивать команду

Аналитик НБА Колин Коухерд на примере ситуации с разыгрывающим «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом объяснил, почему форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри являются единственственными звёздами, вокруг которых можно выстраивать команду.
«На протяжении лет мы слышали о том, что Дюрант лучше Леброна. Очень жаль. Это не так. Забудьте об этом. Только из-за того, что у одного из этих парней лучше бросок? Нет. Леброн заставлял Кайри давать отдачу на протяжении трёх лет. Дюранта не хватило на три недели. Вот где разница.
В НБА есть 12-15 суперзвёзд. Они делятся на две группы. В первой – Леброн и Стеф. Мужья, отцы, мужчины, неэгоистичные, умные, бизнесмены, сильные эмоционально, крепкие физически. Вокруг них можно смело выстраивать команду. И есть другая группа, 10-12 человек. Суперталантливые, невероятно одарённые. В числе лучших игроков в истории игры. Кевин Дюрант, Расселл Уэстбрук, Кайри Ирвинг, Кавай Леонард, все эти парни. Леброн и Стеф, вы можете дать им ключи от организации. Остальные – просто одарённые. Не все могут быть настоящими лидерами», – цитирует Коухерда The Sports Rush.
- 15 января 2021
-
19:09
-
18:35
-
18:19
-
18:12
-
17:36
-
16:11
-
15:11
-
14:02
-
13:34
-
12:47
-
12:35
-
12:05
-
11:54
-
10:43
-
10:43
-
10:32
-
10:16
-
10:06
-
09:46
-
09:22
-
08:40
-
06:07
-
00:59
-
00:44
- 14 января 2021
-
23:13
-
23:06
-
23:01
-
22:10
-
21:56
-
21:50
-
20:57
-
20:40
-
20:11
-
19:46
-
18:46