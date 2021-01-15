Эксперт: в НБА есть 12-15 суперзвёзд. Только вокруг двух можно смело выстраивать команду

Аналитик НБА Колин Коухерд на примере ситуации с разыгрывающим «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом объяснил, почему форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри являются единственственными звёздами, вокруг которых можно выстраивать команду.



«На протяжении лет мы слышали о том, что Дюрант лучше Леброна. Очень жаль. Это не так. Забудьте об этом. Только из-за того, что у одного из этих парней лучше бросок? Нет. Леброн заставлял Кайри давать отдачу на протяжении трёх лет. Дюранта не хватило на три недели. Вот где разница.



В НБА есть 12-15 суперзвёзд. Они делятся на две группы. В первой – Леброн и Стеф. Мужья, отцы, мужчины, неэгоистичные, умные, бизнесмены, сильные эмоционально, крепкие физически. Вокруг них можно смело выстраивать команду. И есть другая группа, 10-12 человек. Суперталантливые, невероятно одарённые. В числе лучших игроков в истории игры. Кевин Дюрант, Расселл Уэстбрук, Кайри Ирвинг, Кавай Леонард, все эти парни. Леброн и Стеф, вы можете дать им ключи от организации. Остальные – просто одарённые. Не все могут быть настоящими лидерами», – цитирует Коухерда The Sports Rush.