Источник: управленцы НБА высмеивают «Бруклин» за обмен Джеймса Хардена

Инсайдер ESPN Зак Лоу рассказал о реакции управленцев НБА на действия «Бруклин Нетс», которые отдали множество активов за защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена.
«Я слышал много смешков от управленцев и агентов по поводу того, что «Нетс» пошли ва-банк в сезоне, который проводится без зрителей и при постоянной угрозе вынужденных изменений в составе из-за вируса. Неужели нас действительно будет заботить, кто выиграет в этом году? Разве не будет напротив этого сезона сноски?» – цитирует Лоу ESPN.
Напомним, в обмене Хардена также приняли участие «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерз». Полностью сделка выглядит следующим образом.
«Рокетс» получают: Виктор Оладипо, Данте Экзам, Родион Куруц, три пика первого раунда «Бруклина» (2022, 2024, 2026 годы, все незащищённые), пик 1-го раунда от «Милуоки Бакс» (2022, незащищённый), 4 права обмена пиками первого раунда с «Бруклин Нетс» (2021, 2023, 2025, 2027 годы, все незащищённые).
«Нетс» получают: Джеймс Харден.
«Пэйсерз» получают: Карис Леверт, пик второго раунда.
«Кавальерс» получают: Джарретт Аллен, Торин Принс.
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