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Эксперт: Дюрант объединился с Харденом, чтобы обыграть Леброна. Но этого недостаточно

Эксперт: Дюрант объединился с Харденом, чтобы обыграть Леброна. Но этого недостаточно
Баскетбол / НБА 0
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Баскетбольный обозреватель Ник Райт убеждён, что Кевин Дюрант и Джеймс Харден воссоединились в «Бруклин Нетс» лишь с одной целью — обыграть Леброна Джеймса и его «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с тем эксперт полагает, что силы этого дуэта будет недостаточно.

«Дюрант в 2016 году видел, как „Кавальерс“ победили „Голден Стэйт Уорриорз“, и знал, что у него недостаточно сил, чтобы победить Леброна. Харден видел, как Леброн выиграл титул и испытал это на себе. Они поняли, что их единственная надежда — объединиться. Но этого будет недостаточно», — приводит слова эксперта Fadeaway World.

Напомним, не так давно Джеймс Харден в результате масштабного обмена оказался в «Бруклин Нетс», где воссоединился с Кевином Дюрантом, с которым выступал на заре профессиональной карьеры.

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