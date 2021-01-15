Эксперт: Дюрант объединился с Харденом, чтобы обыграть Леброна. Но этого недостаточно

Баскетбольный обозреватель Ник Райт убеждён, что Кевин Дюрант и Джеймс Харден воссоединились в «Бруклин Нетс» лишь с одной целью — обыграть Леброна Джеймса и его «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с тем эксперт полагает, что силы этого дуэта будет недостаточно.

«Дюрант в 2016 году видел, как „Кавальерс“ победили „Голден Стэйт Уорриорз“, и знал, что у него недостаточно сил, чтобы победить Леброна. Харден видел, как Леброн выиграл титул и испытал это на себе. Они поняли, что их единственная надежда — объединиться. Но этого будет недостаточно», — приводит слова эксперта Fadeaway World.

Напомним, не так давно Джеймс Харден в результате масштабного обмена оказался в «Бруклин Нетс», где воссоединился с Кевином Дюрантом, с которым выступал на заре профессиональной карьеры.