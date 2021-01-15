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Кайри Ирвинг возвращается в «Бруклин» и будет крупно оштрафован

Кайри Ирвинг возвращается в «Бруклин» и будет крупно оштрафован
Баскетбол / НБА 0
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Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг должен вернуться в состав команды в предстоящую субботу, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Стайн. Пока баскетболист находится на карантине в соответствии с протоколами НБА по предотвращению распространения коронавируса.

Напомним, не так давно Кайри покинул расположение по «личным причинам», позже в Сети появилось видео, как баскетболист, нарушая все антикарантинные меры, празднует день рождения сестры и отца. Возвращение Ирвинга в расположение клуба затянулось.

В результате информацию об отсутствии игрока изучала лига. В НБА приняли решение оштрафовать Кайри за две пропущенные встречи. Из его зарплаты вычтут $ 800 тыс. Штраф в размере $ 50 тыс. наложен за нарушение протоколов по предотвращению распространения коронавируса.

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