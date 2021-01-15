«Зенит» уверенно обыграл «Жальгирис»

В Санкт-Петербурге в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» принимал «Жальгирис».

Российская команда удачно начала встречу и выиграла первую четверть с разницей в три очка — 17:14. К большому перерыву команде из Каунса удалось отыграться — 36:36. В третьей десятиминутке «Зенит» прибавил и оторвался от соперников на семь очков — 56:49. В заключительной четверти подопечные Паскуаля контролировали происходящее на паркете и в итоге смогли одержать уверенную победу с двузначным преимуществом — 77:65.

Самыми результативными в составе команды победителей стали Матеуш Понитка и Артурас Гудайтис, набравшие по 15 очков. В составе команды из Литвы Томас Уолкап записал на свой счёт 12 очков.