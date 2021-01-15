«Зенит» уверенно обыграл «Жальгирис»
В Санкт-Петербурге в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» принимал «Жальгирис».
Российская команда удачно начала встречу и выиграла первую четверть с разницей в три очка — 17:14. К большому перерыву команде из Каунса удалось отыграться — 36:36. В третьей десятиминутке «Зенит» прибавил и оторвался от соперников на семь очков — 56:49. В заключительной четверти подопечные Паскуаля контролировали происходящее на паркете и в итоге смогли одержать уверенную победу с двузначным преимуществом — 77:65.
Самыми результативными в составе команды победителей стали Матеуш Понитка и Артурас Гудайтис, набравшие по 15 очков. В составе команды из Литвы Томас Уолкап записал на свой счёт 12 очков.
Евролига. Регулярный чемпионат. 18-й тур
15 января 2021, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
77 : 65
Жальгирис
Каунас, Литва
Зенит: Гудайтис - 15, Понитка - 15, Бэрон - 11, Зубков - 9, Пангос - 6, Пушков - 6, Холлинс - 6, Риверс - 4, Фридзон - 3, Томас - 2, Захаров, Трушкин
Жальгирис: Уолкап - 12, Лекавичюс - 11, Ловернь - 11, Григонис - 10, Йокубайтис - 8, Милакнис - 6, Рабит - 4, Хэйс - 3, Блажевич, Гебен, Лукошюнас, Янкунас
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