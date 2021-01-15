Димитрис Итудис объяснил поражение ЦСКА в матче с «Барселоной»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной» (75:88). Специалист объяснил неудачу усталостью подопечных и кадровыми проблемами.

«Поздравляю «Барселону» и моего друга Шараса, они заслужили победу. До тех пор, пока у нас оставались силы, пока была свежесть, мы доминировали, мы хорошо начали встречу. Но усталость была не на нашей стороне. За четыре с половиной минуты до конца первой половины начался отрезок, который мы проиграли со счетом 3-16, при этом мы совершили три потери, каждая из которых оборачивалась успешной атакой «Барселоны». Если посмотреть на итоговые цифры, мы совершили не так много ошибок, но именно на том отрезке каждая оборачивалась для соперника двойной пользой, вместо нормальной разницы в нашу пользу мы ушли на перерыв при «-1».

При этом мы сражались, у нас лучше показатели по подборам, передачам, потерям, коэффициенту полезности. Мы попали всего 4 из 21 трёхочкового, и это не наши цифры. Мы бились, многое поменяли, в частности, в защите, сокращали разницу до шести очков, но победить не смогли. Сегодня в конце матча болельщики скандировали «Верим в команду», и я хочу поблагодарить их от всех нас. Мы, действительно, верим в команду и будем играть лучше. На этой двойной неделе «Барса», хоть и играла на выезде, но оставалась в том же городе, у неё не было необходимости совершать дополнительный перелёт, к тому же, соперники имели на день больше для отдыха и подготовки. У нас не хватало важных игроков, гости провели отличный матч, и всё вместе сложилось в результат", — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.