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Паскуаль: «Зенит» — команда, которая старается побеждать даже, если есть какие-то проблемы

Паскуаль: «Зенит» — команда, которая старается побеждать даже, если есть какие-то проблемы
Баскетбол / Евролига 0
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль и форвард Матеуш Понитка подвели итог матча 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» (77:65).

«Это была тяжёлая игра. Обе команды усердно играли в защите. Мы старались контролировать игру через защиту. Я хочу поздравить «Жальгирис» с тем, что они сегодня хорошо играли в защите и пытались разрушить наше созидание. Однако хочу поздравить и своих ребят за то, что играли с большим усердием. Они на протяжении всего матча играли с характером, мы заслужили эту победу. Мы безукоризненно сыграли в защите и должны быть рады этому. Мы — команда, мы стараемся побеждать даже, если у нас есть какие-то проблемы. Иногда это будет невозможно, но мы должны пытаться побеждать в каждой игре — это то, чего заслуживают наши болельщики и наш клуб. Мы должны быть готовы в любой ситуации, быть гибкими и следовать плану на игру», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

«Наша команда играла намного лучше во второй половине матча. Мы вышли на вторую половину с лучшей защитой, сильнее и более физически. Мы не давали им оказывать давление на нас так, как они делали в первой половине матча. Мы создали преимущество и я горжусь своей командой, потому что мы сохранили это преимущество в четвёртой четверти, что непросто против такой команды как «Жальгирис». Это очень активная и мобильная команда, которая играет усердно до самого конца. Поздравляю обе команды с хорошей игрой, сейчас мы должны идти дальше, всё внимание — на следующие игры. Ты привыкаешь к такому плотному расписанию, мы заботимся о своём теле, тренеры очень хорошо нас подготавливают», — добавил Понитка.

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