Джеймс Харден впервые высказался после перехода в «Бруклин»

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден на первой пресс-конференции после обмена из «Хьюстон Рокетс» высоко оценил свой талант и высказался о желании выиграть чемпионский титул в составе нового клуба.

«Я — элитный игрок, элитный партнёр по команде и элитный лидер на паркете. Пока я помогаю одноклубникам играть лучше, меня не беспокоит собственное количество набранных очков. Мы имеем реальные шансы на чемпионство, учитывая всю работу «Бруклина» как организации. У нас есть подходящий состав игроков и тренерский штаб для борьбы за титул.



Что касается моего ухода из «Рокетс», то я сожалею о том, каким образом всё это произошло. Но я верю, что обе стороны в итоге остались довольны результатом. Я не проявлял неуважение к партнёрам по «Хьюстону», к парням, которые только прибыли в команду. Я играл там на протяжении долгого времени. Я всего лишь сказал, что наша команда недостаточно хороша для борьбы за чемпионство», – приводит слова Хардена NBA TV.