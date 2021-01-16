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Чирлидерша смутила болельщика, Итудис буйствовал на бровке. Фото поражения ЦСКА от «Барсы»

ЦСКА — «Барселона» — 75:88
Чирлидерша смутила болельщика, Итудис буйствовал на бровке. Фото поражения ЦСКА от «Барсы»
Баскетбол / Евролига 0
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Вчера, 15 января, в Москве на стадионе «Мегаспорт Арена» в матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА принимал «Барселону». Подопечные Итудиса удачно начали встречу, выиграв первую четверть с разницей в 5 очков — 25:20. Но уже к большому перерыву гости вышли вперёд — 42:41. В третьем игровом отрезке каталонцы продолжили прибавлять и вышли вперёд — 63:57. В заключительные десять минут встречи ЦСКА не удалось вернуться в игру. В итоге «Барселона» оформила победу с двузначным преимуществом — 88:75.

Лучшим в её составе стал экс-баскетболист ЦСКА Кори Хиггинс, набравший 25 очков. У ЦСКА 18 очков в активе Майка Джеймса, ещё 15 очков записал в свой актив Никола Милутинов.

Отметим, что ЦСКА проиграл в Евролиге во второй раз за последние три матча.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Барселона» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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