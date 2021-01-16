В «Барселоне» отреагировали на двузначную победу над ЦСКА в Москве

15 января в Москве прошёл матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Барселону». Команда из Испании одержала убедительную победу (88:75). Впечатлениями от этого успеха поделились главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс и один из лидеров коллектива Кори Хиггинс.
«Начало игры получилось плохое. Опасался, что мы плохо подготовились. Но с каждой четвертью мы прибавляли, это показывали и цифры. Сдерживать ЦСКА на уровне 16, 15 или 19 очков очень трудно. Во второй половине мы контролировали ритм. В первой же половине мы проиграли подбор, ЦСКА доминировал в этом компоненте. Нам удалось решить эту проблему и, к счастью, мы забивали важные мячи», — приводит слова Ясикявичюса официальный сайт Евролиги.
«Для меня эти матчи всегда особенны. Как я говорил, здесь у меня много классных воспоминаний. Было приятно увидеть много знакомых лиц. В то же время, все знали, что нас ждёт большая игра и были сосредоточены на победе. Мы начали очень мягко и должны были менять игру. Мы поменяли наш настрой и, к счастью, победили», — сказал бывший игрок ЦСКА Кори Хиггинс.
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