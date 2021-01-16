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«Реал» одержал победу над «Баварией» в Мюнхене

«Реал» одержал победу над «Баварией» в Мюнхене
Баскетбол / Евролига 0
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В Мюнхене завершился матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Бавария» принимала «Реал».

Мадридцы уже в первой четверти обозначили своё преимущество, поведя в счёте с разницей в 8 очков — 23:15. Во второй десятиминутке хозяева сократили отставание — 34:39. В третьем игровом отрезке перевес «Реала» составлял уже только одно очко — 51:50. Наконец, в четвёртой четверти «Бавария» сравняла счёт и перевела встречу в овертайм — 72:72.

Но в ходе дополнительной пятиминутки гости перехватили инициативу и оформили победу со счётом 81:76. Самым результативным в составе победителей стал Уолтер Тавареш, набравший 26 очков и собравший 9 подборов. У «Баварии» 18 очков на счету Джалена Рейнольдса.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Результаты других матчей дня:

«Фенербахче» – «Панатинаикос» 100:74 (31:12, 17:22, 26:21, 26:19)

«Олимпиакос» – АСВЕЛ 63:69 (17:17, 16:17, 9:17, 21:18)

«Валенсия» – «Црвена Звезда» 91:71 (27:15, 22:27, 19:15, 23:14)

Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
15 января 2021, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
76 : 81
ОТ
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Бавария: Рейнольдс - 18, Болдуин - 14, Лучич - 10, Радошевич - 9, Уэйлер-Бэбб - 8, Гист - 7, Ципсер - 6, Сили - 4, Грант, Джонсон, Джордж, Флаккадори
Реал Мадрид: Тавареш - 26, Дек - 12, Фернандес - 10, Кэрролл - 8, Лапровиттола - 8, Томпкинс - 6, Абальде - 5, Тэйлор - 4, Тайус - 2, Алосен, Гаруба Алари, Козёр
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