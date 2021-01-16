«Реал» одержал победу над «Баварией» в Мюнхене

В Мюнхене завершился матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Бавария» принимала «Реал».
Мадридцы уже в первой четверти обозначили своё преимущество, поведя в счёте с разницей в 8 очков — 23:15. Во второй десятиминутке хозяева сократили отставание — 34:39. В третьем игровом отрезке перевес «Реала» составлял уже только одно очко — 51:50. Наконец, в четвёртой четверти «Бавария» сравняла счёт и перевела встречу в овертайм — 72:72.
Но в ходе дополнительной пятиминутки гости перехватили инициативу и оформили победу со счётом 81:76. Самым результативным в составе победителей стал Уолтер Тавареш, набравший 26 очков и собравший 9 подборов. У «Баварии» 18 очков на счету Джалена Рейнольдса.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
Результаты других матчей дня:
«Фенербахче» – «Панатинаикос» 100:74 (31:12, 17:22, 26:21, 26:19)
«Олимпиакос» – АСВЕЛ 63:69 (17:17, 16:17, 9:17, 21:18)
«Валенсия» – «Црвена Звезда» 91:71 (27:15, 22:27, 19:15, 23:14)
- 16 января 2021
-
00:39
-
00:27
- 15 января 2021
-
23:29
-
23:09
-
23:08
-
22:05
-
21:59
-
20:18
-
19:56
-
19:09
-
18:35
-
18:19
-
18:12
-
17:36
-
16:11
-
15:11
-
14:02
-
13:34
-
12:47
-
12:35
-
12:05
-
11:54
-
10:43
-
10:43
-
10:32
-
10:16
-
10:06
-
09:46
-
09:22
-
08:40
-
06:07
-
00:59
-
00:44
- 14 января 2021
-
23:13
-
23:06