«Реал» одержал победу над «Баварией» в Мюнхене

В Мюнхене завершился матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Бавария» принимала «Реал».

Мадридцы уже в первой четверти обозначили своё преимущество, поведя в счёте с разницей в 8 очков — 23:15. Во второй десятиминутке хозяева сократили отставание — 34:39. В третьем игровом отрезке перевес «Реала» составлял уже только одно очко — 51:50. Наконец, в четвёртой четверти «Бавария» сравняла счёт и перевела встречу в овертайм — 72:72.

Но в ходе дополнительной пятиминутки гости перехватили инициативу и оформили победу со счётом 81:76. Самым результативным в составе победителей стал Уолтер Тавареш, набравший 26 очков и собравший 9 подборов. У «Баварии» 18 очков на счету Джалена Рейнольдса.

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Результаты других матчей дня:

«Фенербахче» – «Панатинаикос» 100:74 (31:12, 17:22, 26:21, 26:19)

«Олимпиакос» – АСВЕЛ 63:69 (17:17, 16:17, 9:17, 21:18)

«Валенсия» – «Црвена Звезда» 91:71 (27:15, 22:27, 19:15, 23:14)