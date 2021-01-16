Ватутин: поражение от «Барселоны» остудит головы всем, кто видел ЦСКА в финале Евролиги

Президент ЦСКА Андрей Ватутин считает, что поражение от «Барселоны» (75:88) умерит амбиции тех, кто, анализируя последние результаты в Евролиге, переоценивал возможности команды. Такое мнение ТАСС высказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.



«Спасибо зрителям за отличную поддержку, приятно было услышать с трибун после матча „Верим в команду. Сегодня “Барса» объективно была сильнее. Конечно, шансы у нас были, но как только мы поднимали голову, «Барселона» наказывала. Трудно выиграть, когда ты забиваешь четыре трехочковых, а соперник — 12". Нам не хватило созидателей, игроков, способных создать ситуацию для партнеров, мы действовали зачастую прямолинейно. Команда боролась и не опускала руки. На фоне такого классного соперника увидели, в чем слабее. Думаю, что поражение позволит всем тем, кто уже видел ЦСКА в финале Евролиги, немного остудить голову и быть терпеливее. Мы в середине пути, и самое сложное только начинается. Надеюсь, в этом сезоне у нас будет шанс еще раз сыграть с «Барселоной», но это право надо заработать", — приводит слова Ватутина ТАСС.



В турнирной таблице ЦСКА сохранил лидерство с 15 победами в 20 играх. «Барселона» располагается на второй строчке, в активе команды 14 побед в 20 матчах.