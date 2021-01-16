«Милуоки» обыграл «Даллас», Яннис набрал 31 очко

В очередном матче чемпионата НБА «Милуоки Бакс» дома победил «Даллас Маверикс» со счётом 112:109.

Лучшими на паркете в составе победителей были Яннис Адетокунбо (31 очко и 9 подборов), Крис Миддлтон (25 очков и 8 подборов) и Джру Холидэй (16 очков). В составе «Далласа» самыми результативными на площадке стали Лука Дончич (28 очков и 13 передач), Тим Хардуэй (22 очка) и Кристапс Порзингис (15 очков и 10 подборов).

Также в рамках игрового дня «Кливленд Кавальерс» дома обыграл «Нью-Йорк Никс» (106:103). В составе хозяев лучшими на площадке были Андре Драммонд (33 очка и 23 подбора), Джеди Осман (25 очков) и Ларри Нэнс (14 очков и 9 подборов). У «Никс» наиболее заметными в матче стали Джулиус Рэндл (28 очков), Иммануэль Куикли (23 очка) и Ар Джей Барретт (20 очков).

Кроме того, «Бостон Селтикс» разгромил «Орландо Мэджик» (124:97), а «Оклахома-Сити Тандер» в овертайме обыграл «Чикаго Буллз» (127:125).

В эти минуты «Юта Джаз» принимает «Атланту Хоукс», «Лос-Анджелес-Лейкерс» играет с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Сакраменто Кингз» – с «Лос-Анджелес Клипперс».